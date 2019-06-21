رياضة | رسمياً.. آرسنال سيواجه برشلونة في أغسطس القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. آرسنال سيواجه برشلونة في أغسطس القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي برشلونة الإسباني بالإعلان عن موعد المباراة الودية السنوية لكأس خوان جامبر، وعن أن نادي آرسنال سيكون المنافس له.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على شبكة التواصل الاجتماعي عبر "تويتر" عن مواجهة نظيره آرسنال الإنجليزي في نسخة عام 2019 والرابعة والخمسين من كأس خوان جامبر.

وأضاف النادي الكتالوني في بيانه أنه سيخوض المباراة أمام آرسنال من كأس خوان جامبر في نسخة عام 2019، وستقام المباراة في الرابع من شهر أغسطس القادم على ملعب كامب نو.

وتعد هذه هي المرة الأولى التى تشهد وجود آرسنال بهذه البطولة ، ويعتبر سادس فريق إنجليزي يلعب البطولة بعد مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير ونوتنجهام فورست وأستون فيلا وإبسويتش تاون .