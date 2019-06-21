رياضة | الوصايا العشر لفوز منتخب مصر بأمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوصايا العشر لفوز منتخب مصر بأمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه خافيير أجير المدير الفني لمنتخب مصر 10 وصايا لنجوم الفراعنة من أجل الفوز على زيمبابوي ثم مواصلة المشوار نحو التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا 2019

وصايا أجيري لنجوم منتخب مصر

1- ضرورة الفوز على زيمبابوي بعدد كبير من الأهداف

2- اللعب بشكل جماعي طوال الـ90 دقيقة

3- عدم الاعتراض على قرارات التحكيم

4- الالتزام بالروح الرياضية وعدم استفزاز الخصوم

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5- السيطرة على الأعصاب خاصة في مواجهة منتخبات شمال إفريقيا

6- التركيز في بناء الهجمات وعدم فقد الكرة بسهولة

7- استغلال أنصاف الفرص وعدم التسرع

8- الالتزام بالواجبات الدفاعية باستمرار

9- الكلام مع بعض باستمرار لزيادة التركيز

10- عدم التركيز مع الجماهير