رياضة | حكاية هروب برشلونة من فخ نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية هروب برشلونة من فخ نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفلت نادي برشلونة الإسباني من فكرة دفع تعويض مالي للفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت تقارير صحيفة أن برشلونة سيضطر إلى تعويض رابيو ماديًا، بسبب عدم التعاقد معه بشكل نهائي، على الرغم من الاتفاق بين الطرفين منذ عدة أشهر، مما نتج عنه إيقاف اللاعب من قبل ناديه الفرنسي بعد رفضه تجديد عقده.

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وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة نفى أنه مجبر على دفع أي تعويضات لصالح رابيو.

وأشارت إلى إدارة البارسا تؤكد أنه لم يتم التوقيع مع اللاعب الفرنسي أو ممثلين له على أي عقد، وأن ما حدث في يناير الماضي ، مجرد اتصالات.

وتؤكد العديد من التقارير أن رابيو بات على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس خلال صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.