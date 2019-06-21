رياضة | حازم إمام: الونش الأنسب لدفاع المنتخب أمام زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام: الونش الأنسب لدفاع المنتخب أمام زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق على أهمية الفوز على زيمبابوي واستغلال الحضور الجماهيري الكبير في بداية المشوار وتعطش الجماهير بشكل كبير من أجل التواجد والعودة من جديد إلى المدرجات بعد فترة غياب طويلة.

وأوضح حازم أنه متفائل بطريقة لعب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني ويشعر بتطور المستوى من جانب بعض لاعبي الفراعنة بعدما نجح المدرب في خلق توليفة رائعة ما بين العناصر القديمة والوجوه الجديدة بين صفوف الفراعنة واستجابة المدرب للضغوطات والمطالب الخاصة بضم بعض العناصر وعلى رأسهم الثنائي وليد سليمان وعبدالله السعيد اللذان يمثلا أهمية كبيرة بين صفوف المنتخب الوطني ولهما أهمية كبيرة وإضافة على كافة المستويات لما يمتلكاه من خبرة وقدرة على الاحتكاكات القوية.

كما أوضح أن محمود الونش لاعب نادي الزمالك هو اللاعب الأنسب لدفاع المنتخب الوطني أمام منتخب زيمبابوي.

Advertisements

وأشار الثعلب الصغير إلى أن الأهم هو تلاشي جانب السرعات في المنافسين الأفارقة خاصة وأن الكثير من المنتخبات الافريقية تجيد بشكل كبير في السرعات وهو ما يتطلب بضرورة اليقظة في الجانب الدفاعي وخاصة على مستوى الأطراف وسط اعتماد المدرب على الثنائي أحمد المحمدي وأيمن أشرف بشكل كبير على الجانب الهجومي على حساب المناطق الدفاعية وهو ما يفرض واجبات دفاعية زائدة على الثنائي محمد النني وطارق حامد.

وتوقع حازم تشكيل مصر في أمم افريقيا ليضم كل من جنش وأحمد حجازي والونش وأحمد المحمدي وأحمد ايمن منصور ومحمد النني وطارق حامد ودونجا وتريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن.

وأشاد بمستوى دونجا لاعب فريق بيراميدز بعد تألقه في الوديات الأخيرة وظهوره بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه أهم اكتشافات أجيري ويحسب له منحه الفرصة وضمه إلى القائمة رغم قلة الخبرات الدولية له لكنه يضع عليه ثقة كبيرة ونفس الأمر بالنسبة لأحمد أيمن منصور والذي أشاد بعرضياته واعتبرها سلاح مهم للمنتخب الوطني وسط إجادة مروان محسن في الهجوم بجانب الإضافة الهجومية لأحمد المحمدي وإجادته هو الآخر في ضربات الرأس وتسجيله في ودية تنزانيا بجانب توظيفه بنفس المهام في الدوري الإنجليزي.

وأشار الثعلب إلى أن الأهم هو هدوء النفس بين لاعبي المنتخب الوطني وعدم استعجال المكسب أو التسرع وأن يؤدي كل لاعب المهام المطلوبة منه بكامل تركيزه بجانب التقليل من الأخطاء الفردية.