رياضة | محافظة الفيوم ونجوم الرياضة يكرمون أيمن الرمادي بمسقط رأسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الفيوم ونجوم الرياضة يكرمون أيمن الرمادي بمسقط رأسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام نادي الفيوم بقيادة المهندس علي مسعود وبحضور العديد من أعضاء مجلس النواب تقدمهم النائب يوسف الشاذلي والنائب محمد طه الخولي والدكتور فاروق عبد الوهاب عميد كلية التربية الرياضية الأسبق والدكتور عادل النشار والعديد من أهالي محافظة الفيوم وقرية العجميين حفل تكريم الكابتن أيمن الرمادى نجم المقاولون العرب والفيوم الأسبق وابن قرية العجميين لفوزه بالمركز الثانى كاحسن المدربين فى دولة الإمارات العربية خلال هذا المرسم وتحقيق الفوز علي أكبر الأندية والمدربين الأجانب منهم معجزة الكرة الأرجنتينية مارادونا الذي فاز عليه ابن مصر 4 مرات جميعها في موسم واحد اثنتان في كأس الخليج واثنتان في الدوري الإماراتي وصعد ب ٧ فرق إلى الدوري الإماراتي

وشارك مجلس إدارة جمعية قدامي الرياضيين بالفيوم برئاسة أحمد جمعة في تقديم الدروع والتكريم لأبن الفيوم وللقيادات السياسية ولضيوف حفل التكريم للدكتور فاروق عبد الوهاب والدكتور عادل النشار ورئيس المجلس الدولى للصحة والتربية البدنية والرياضة والترويح بالإضافة الى عدد كبير من الرياضيين بالمحافظة ولاعبى الكرة الذين عاصروا الكابتن أيمن الرمادى اثناء وجوده فى فريق نادى محافظة الفيوم ومدربه وقتها الكابتن مشير عثمان نجم النادى الأهلى الذي درب أيمن الرمادى اثناء توليه مهام المدير الفنى للفيوم فى بداية الثمانينات.

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تم عرض فيلم تسجيلي في الحفل وتم عرض ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية وفيلم قصير عن أيمن الرمادى يتضمن مراحل لعبه فى الفيوم وأسوان وقيادته لعدد من الفرق كمدير فنى فى دولة الامارات العربية .

‏‫كما تم تكريم الزميل جمال البدراوي ومنحه العضوية الشرفيه لجمعية قدامي اللاعبين بالفيوم وكما تم منح العضوية الشرفيه أيضا للدكتور فاروق عبد الوهاب ود. عادل النشار