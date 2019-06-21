رياضة | مدرب مدغشقر: الخبرات أهم عيوبنا في بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مدغشقر: الخبرات أهم عيوبنا في بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى المدير الفني لمنتخب مدغشقر "نيكولا ديبوى " ان فريقه لايمتلك الخبرة الكافية في البطولات الافريقية على اعتبار انها المرة الأولى التي يشارك فيها المنتخب الملغاشى في نهائيات كأس الأمم الافريقية.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات بستاد الإسكندرية لحديث عن مواجهة فريقه امام غينيا في مسستهل مشوار المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

اضاف ديبوى: فريقنا جاهز لمباراة الغد امام غينيا , بذلنا كلنا ما بوسعنا في مرحلة المباريات التحضيرية للبطولة , واعتقد اننا وصلنا الى اعلى معدلات التجانس في تلك التجارب الودية . Advertisements واكمل ديبوى تصريحاته مؤكدا ان بعض نتائج الفريق قد تكون سلبية ولكن أتصور اننا وصلنا الى المطلوب بخصوص تجانس وانسجام جميع عناصر المنتخب. قال : اعتقد ان لاعبى المنتخب قاموا بأداء ما عليهم وبذلوا قصارى جهدهم من اجل الوصول الى ذلك اليوم والمشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقية للمرة الأولى في تاريخ مدغشقر . ويرى المدير الفني لمنتخب مدغشقر ان اى نتائج إيجابية سيحقهها المنتخب ستكون مفاجأة للجميع، معرباً عن فخره بالتواجد اليوم في حضور وسائل الاعلام للحديث عن اول مواجهة لفريق مدغشقر في الكان . يواجه منتخب مدغقشر نظيره الغينى غدا في مستهل مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تستضيفها الإسكندرية وتضم منتخبات نيجيريا , غينيا , بورندى , مدغشقر.

Advertisements