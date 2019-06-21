رياضة | "جيوفينكو" يرفض البقاء في الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جيوفينكو" يرفض البقاء في الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال، الاستمرار بصفوف الزعيم خلال الموسم الجديد.

ويسعى اللاعب للبحث عن عروض أخرى؛ رغبة في الرحيل النهائي عن الدوري السعودي، والعودة لتورنتو الكندي ناديه السابق.

وكان الهلال، قد تعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي السابق، قادًا من تورنتو، ولكنه لم يظهر بصمة واضحة ومؤثرة بصفوف الزعيم خلال فترة تواجده.

ولم يتأقلم جيوفينكو، في الدوري السعودي نهائياً المشهد الذي جعله يضع الرحيل رغبة أولى خلال الميركاتو الصيفي.