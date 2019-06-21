رياضة | أيمن يونس يكشف عن وجه الشبه بين كوبر وأجيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن يونس يكشف عن وجه الشبه بين كوبر وأجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن يونس نجم منتخب مثر والزمالك السابق إن الفوز في مباراة زيمبابوي اليوم الجمعة في افتتاح أمم إفريقيا 2019 ضروري لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في باقي المشوار.

وأوضح يونس أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر استفاد من وديتي تنزانيا وغينيا في تجربة الخطة التي سيلعب فيها خلال مباراة زيمبابوي ووضع اللمسات النهائية على تشكيلته.

وتوقع الفيلسوف أن يبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من محمد الشناوي وأحمد المحمدي وأحمد حجازي ومعه باهر المحمدي أو محمود علاء وأيمن أشرف وطارق حامد ومحمد النني وعبدالله السعيد ومحمد صلاح وتريزيجيه ومروان محسن.

وأوضح أن خط الوسط يعتبر مشابهًا لما كان يعتمد عليه الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكن الأمر متعلق في النهاية بالواجبات الهجومية وتوظيف اللاعبين، مشيرًا إلى أن أجيري له تكتيك مختلف عن كوبر ويميل بشكل كبير للكرة الهجومية.

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وأضاف أن محمد صلاح ورقة مهمة جدًا لأجيري ويمكن توظيفه كمهاجم صريح ويشارك وليد سليمان بدلًا منه في مركز الجناح الأيمن موضحًا أن صلاح لاعب مرن يمكن توظيفه في أكثر من مركز ويحل أكثر من مشكلة لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وطالب في الوقت ذاته بدعم مروان محسن والشد من آزره من جانب الجماهير وعدم انتقاده من جانب الجماهير أو محاولة التقليل من قوته الهجومية لأنه يمتلك خبرات ويتحرك بشكل سليم داخل المستطيل الأخضر والهدف الذي سجله في شباك غينيا بالودية الأخيرة سيكون له دور كبير في زيادة إصراره.

وأكد يونس أنه يشعر بمدى التفاهم بين لاعبي المنتخب وأجيري وقدرتهم على تنفيذ فكره بشكل جيد ورغبتهم في تقديم كرة جمالية بالإضافة إلى تحقيق الانتصار.

ووجه أيمن نصائحه للاعبين بضرورة التركيز الشديد في لقاء الافتتاح أمام زيمبابوي وتحقيق الانتصار لإزالة الضغوطات من اللاعبين بشكل كامل في باقي المشوار مشيرًا إلى أن المستويات بين المنتخبات الافريقية بشكل عام باتت متقاربة ولا يوجد منافس سهل في القارة السمراء الآن.