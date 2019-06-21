رياضة | برشلونة يرفض تعويض أدريان رابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض تعويض أدريان رابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير إسباني، اليوم الجمعة، عن دور برشلونة من دفع تعويض مالي لأدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي .

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" ان النادي الكتالوني قام بنفي أنه غير مفروض عليه دفع أي مبلغ مالي كتعويض لصالح اللاعب الفرنسي.

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وقد كشفت بعض التقارير أن برشلونة سيدفع تعويض ماديًا لرابيو بسبب عدم التعاقد معه بشكل نهائي، على الرغم من الاتفاق بين الطرفين منذ عدة أشهر، مما نتج عنه إيقاف اللاعب من قبل ناديه الفرنسي بعد رفضه تجديد التعاقد مع النادي الباريسي.

وأوضحت إلى أن إدارة البلوجرانا تؤكد أنه لم يتم التوقيع مع صاحب الـ23 عام على أي عقد، وأن ما حدث في يناير الماضي، كان مجرد تفاوض.

وأكدت بعض التقارير أن أدريان أوشك على الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي هذا الموسم.