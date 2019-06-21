رياضة | تونس تحذر من الكرة الجديدة في أمم إفريقيا والسر 25 مترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تحذر من الكرة الجديدة في أمم إفريقيا والسر 25 مترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب معز بن شريفية حارس مرمى منتخب تونس عن انبهاره باستاد السويس الذي سيحتضن مباريات نسور قرطاج في المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا.

وقال معز بن شريفية لموقع الاتحاد التونسي: "ملعب السويس كان كان ممتازًا والعشب أيضًا وحتى الآن الظروف جيدة".

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وحذر حارس تونس من الكرة الجديدة التي سيتم استخدامها في مباريات أمم إفريقيا قائلًا: "عند استخدام كرة جديدة، يتجه التفكير دائما الى المهاجمين قبل الحراس فالكرة يمكن أن تغير مسارها من مسافة 25 مترًا لكننا سنأخذ حذرنا من هذا الأمر".