رياضة | عاجل.. تفاصيل أول عرض من برشلونة لشراء "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل أول عرض من برشلونة لشراء "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي برشلونة الإسباني الصراع مع ريال مدريد الإسباني على ضم نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة عرض 100 مليون يورو، إضافة إلى اللاعب فيليب كوتينيو مقابل التعاقد مع نيمار.

وأشارت إلى أن برشلونة قدم عرضه من خلال وسطاء وليس بشكل مباشر نظرًا لتوتر العلاقة بين البرسا وباريس سان جيرمان الذي كان قد اشترى نيمار بموجب الشرط الجزائي الذي بلغ قدره 222 مليون يورو.