رياضة | زيدان: أخشى سيميوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: أخشى سيميوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بصعوبة مواجهة الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

وقال زيدان لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أعتقد أنه من الصعب مواجهة سيميوني كمدرب أكثر منه كلاعب لأنه كان لاعبًا ضمن 11 لاعبًا في الفريق".

وأضاف زيدان: "أخشى سيميوني فهو مدرب لديه شخصية مميزة، ويقوم بالأشياء بشكل صحيح.. أشعر بالكثير من الاحترام تجاه سيميوني فهو في عالم التدريب منذ وقت طويل، ويعمل بجد مع جهازه الفني في مشروع أتلتيكو مدريد".