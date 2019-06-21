رياضة | ليفربول يفتح خزائنه لضم أهم صفقة في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يفتح خزائنه لضم أهم صفقة في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتأهب فريق ليفربول لضم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول قرَّر دخول سباق التعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان بعد تعثر انتقاله إلى فريق برشلونة.

ويملك النجم الفرنسي شرطاً جزائياً بقيمة 105 ملايين يورو لمن يريد التعاقد معه،بداية من 1 يوليو 2019، وهو ما جعله يعلن الرحيل عن أتلتيكو مدريد.