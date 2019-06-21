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رياضة | عاجل.. الإعلان عن أسعار تذاكر الأدوار النهائية لأمم إفريقيا وغياب الدرجة الأولى

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإعلان عن أسعار تذاكر الأدوار النهائية لأمم إفريقيا وغياب الدرجة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا أسعار تذاكر الأدوار الإقصائية من البطولة التي تقام في مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو وذلك في غياب الإعلان عن تذاكر الدرجة الأولى حيث اكتفى موقع تذكرتي  بالدرجتين الأولى والثانية

 

أسعار تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا

 

دور الـ ١٦ ودور الثمانية

 

الدرجة الثانية 400 جنيه

 

الدرجة الثالثة 200 جنيه

 

نصف النهائي

 

الدرجة الثانية 500 جنيه

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الدرجة الثالثة 300 جنيه

 

مباراة المركز الثالث والرابع

الدرجة الثانية 400 

الدرجة الثالثة 200 جنيه

 

مباراة نهائي أمم إفريقيا

 

الدرجة الثانية 750 جنيه

 

الدرجة الثالثة 500 جنيه

 

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