رياضة | عاجل.. الإعلان عن أسعار تذاكر الأدوار النهائية لأمم إفريقيا وغياب الدرجة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإعلان عن أسعار تذاكر الأدوار النهائية لأمم إفريقيا وغياب الدرجة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا أسعار تذاكر الأدوار الإقصائية من البطولة التي تقام في مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو وذلك في غياب الإعلان عن تذاكر الدرجة الأولى حيث اكتفى موقع تذكرتي بالدرجتين الأولى والثانية

أسعار تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا

دور الـ ١٦ ودور الثمانية

الدرجة الثانية 400 جنيه

الدرجة الثالثة 200 جنيه

نصف النهائي

الدرجة الثانية 500 جنيه

Advertisements

الدرجة الثالثة 300 جنيه

مباراة المركز الثالث والرابع

الدرجة الثانية 400

الدرجة الثالثة 200 جنيه

مباراة نهائي أمم إفريقيا

الدرجة الثانية 750 جنيه

الدرجة الثالثة 500 جنيه