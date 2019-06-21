رياضة | عاجل.. الإعلان عن أسعار تذاكر الأدوار النهائية لأمم إفريقيا وغياب الدرجة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإعلان عن أسعار تذاكر الأدوار النهائية لأمم إفريقيا وغياب الدرجة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا أسعار تذاكر الأدوار الإقصائية من البطولة التي تقام في مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو وذلك في غياب الإعلان عن تذاكر الدرجة الأولى حيث اكتفى موقع تذكرتي بالدرجتين الأولى والثانية
أسعار تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا
دور الـ ١٦ ودور الثمانية
الدرجة الثانية 400 جنيه
الدرجة الثالثة 200 جنيه
نصف النهائي
الدرجة الثانية 500 جنيه
الدرجة الثالثة 300 جنيه
مباراة المركز الثالث والرابع
الدرجة الثانية 400
الدرجة الثالثة 200 جنيه
مباراة نهائي أمم إفريقيا
الدرجة الثانية 750 جنيه
الدرجة الثالثة 500 جنيه