الان تتابع إيقاف عداء إيراني 4 أعوام بسبب المنشطات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الجمعة، إيقاف بطل سباقات الحواجز الإيراني حسين كيهاني لأربعة أعوام بسبب انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.
وجاءت نتيجة اختبار أجراه كيهاني، 29 عامًا، الذي حصل على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الآسيوية في العام الماضي، إيجابية، حيث أثبتت تناوله مادة (إيبو) المحظورة.
وبإمكان كيهاني، الاستئناف ضد قرار العقوبة التي بدأ سريانها منذ الأول من مايو الماضي.
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