الان تتابع إيتو: الكاميرون ستحتفظ باللقب في أقوى نسخة بكأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

تبدو الكاميرون حاملة اللقب، خارج دائرة الترشيحات للتتويج بكأس الأمم الافريقية لكرة القدم في نسختها الجديدة التي تنطلق في مصر، اليوم الجمعة، لكن صمويل إيتو قائد الكاميرون السابق والهداف التاريخي للبطولة قال لـ”رويترز” إنه واثق من الاحتفاظ باللقب.

وتنصب التوقعات في مصلحة مصر صاحبة الضيافة وحاملة الرقم القياسي بالفوز باللقب سبع مرات بجانب فرق أخرى تألقت في كأس العالم العام الماضي مثل السنغال والمغرب بينما شدد إيتو على أنه لا يمكن الاستهانة بفريق “الأسود”.

وقال مهاجم برشلونة السابق وسفير الدوري الإسباني: “بالنسبة لي الكاميرون هي المرشحة الأولى للقب”.

وتنافس الكاميرون، الفائزة باللقب خمس مرات، في المجموعة السادسة بجانب غانا وبنين وغينيا.

وأضاف إيتو أفضل لاعب في أفريقيا أربع مرات والذي سجل 18 هدفا في ست مشاركات بكأس الأمم “تملك الكاميرون كل المقومات التي تؤهلها للدفاع عن اللقب والعديد من اللاعبين الجيدين مثل ثلاثي الهجوم (مكسيم) شوبو موتينج و(كارل) توكو إيكامبي وكلينتون نجي”.

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وتعول الكاميرون على المدرب الهولندي كلارنس سيدورف ويعاونه مواطنه باتريك كلويفرت ورغم قلة خبرتهما بعالم التدريب ربما يلعب الاثنان دورا في تحفيز اللاعبين معنويا بسبب شهرتهما العالمية وقد يساعدهما الابتعاد عن الترشيحات في تخفيف الضغوط.

ويرى إيتو أن النسخة الجديدة التي تقام في الصيف لأول مرة بعد زيادة عدد الفرق إلى 24 فريقا ستكون “الأقوى”.

وأوضح: “زيادة عدد الفرق سيجعلها البطولة الأقوى لأن الاتحاد الإفريقي فتح المجال أمام لاعبين أكثر لاستعراض قدراتهم في أهم

مسابقة بالقارة وأتوقع حدوث مفاجآت من فرق مثل بنين وموريتانيا.

“صحيح أن اللعب في الصيف يعرض اللاعبين لدرجات حرارة مرتفعة لكن هذا يعود بالنفع أيضا على أوروبا لأن اللاعبين ينضمون للبطولة بعد انتهاء الموسم وليس في منتصفه كما كان يحدث سابقا.

“ليفربول على سبيل المثال يضم لاعبين أفارقة أساسيين (محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا وجويل ماتيب) وكان سيضطر هؤلاء لترك الفريق في الشتاء للانضمام لفرقهم مما يؤثر بطريقة سلبية على مسيرة الفريق وحملته نحو لقب دوري الأبطال”.

كما توقع تألق صلاح وماني مع مصر والسنغال وتمنى أن ينتهي المطاف بفوز لاعب افريقي بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم وهو إنجاز لم يحققه من افريقيا سوى الليبيري جورج ويا.

وبصفته سفيرا للدوري الإسباني قال إيتو إنه يرحب بانضمام صلاح إلى “الدوري الأفضل في العالم” لكنه أضاف مازحا “يجب أن يلعب في برشلونة لأنني أشجع لبرشلونة”.