شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد مباراة مصر وحفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بعد ساعات قليلة ويفتتح منتخب مصر في الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات فعاليات النسخة 32 من البطولة، بمواجهة منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي.
وتشهد تلك النسخة من البطولة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 24 منتخبا، بالإضافة إلى مشاركة معظم اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية، مما يجعلها تحظي باهتمام محبي الكرة المستديرة في كل بقاع العالم وليس في القارة السمراء فقط.
وتقع مصر في المجموعة الأولى تضم: (الكونغو- أوغندا - زيمبابوي)، وتقام مبارياتها على استاد القاهرة.
ومن المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة في العاشرة مساء، ويشهد مجموعة من الفقرات الفنية على رأسها أغنية لحكيم بعنوان "متجمعين".
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعرف إلى موعد مباراة مصر وحفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 بتوقيت الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.