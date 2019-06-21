شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الكان(9)..المعلم رشدان يقود زاها ورفاقه لإستعادة أمجاد دروجبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أيام قليلة وتبدأ كأس الامم الافريقية في مصر وسط تنافس 24 منتخبًا للظفر بالكأس، تحليل الكان هي عنوان الحلقات التي ستنشر تباعًا لتحليل أبرز المنتخبات المشاركة في مصر 2019.

نظرة عامة

الأفيال..كوت ديفوار..توج الأفيال بلقبين فقط في أعوام 1992 و2015 واحتلوا الوصافة أمام مصر في 2006 وأمام زامبيا في 2012 وحصلوا على المركز الثالث أعوام 1965 و1968 و1986 و1994.

ابراهيما كامارا «أو المعلم رشدان في شخصية أفلام كرتون سلاحف النينجا»– 53 عامًا – المدير الفني للأفيال وتولي المسؤولية خلفًا للبلجيكي فيلموتس وتولي المهمة في يناير 2018 ولا يملك كامارا خبرة كبيرة ولم يتولي قيادة أي أندية وتولي قيادة منتخب الافيال تحت 17 وتحت 20 والاوليمبي وقاد كوت ديفوار في كأس افريقيا للمحليين.السبب في اختيار كامارا هو أنه تولي قيادة اللاعبون الشباب عندما كان عمرهم 17 عامًا وتدرج بهم حتي المنتخب الاول.

صعد المنتخب الايفواري للبطولة بعدما حلوا وصيف مجموعتهم التي ضمت غينيا وافريقيا الوسطي ورواندا، وأوقعتهم القرعة في المجموعة التي تضم المغرب وجنوب افريقيا وناميبيا وهي اقوي مجموعات البطولة.

قائمة المنتخب واستعدادات الكان

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ضمت قائمة الأسود 23 لاعبًابينهم لاعبان محليين.

حراسة المرمى: سيلفيان جبوهوو (مازيمبي الكونغولي)، تابي إرا إليزير (سان بيدرو الإيفواري)، سانجاري بادرا على (فري ستيت ستارز الجنوب أفريقي).

الدفاع: سيرجي أورييه (توتنهام الإنجليزي)، مامادو باكايوكو (ريد ستار الفرنسي)، وونلو كوليبالي (أسيك الإيفواري)، تراوري إسماعيل (أنجيه الفرنسي)، ويلفريد كانون (أدو دن هاج الهولندي)، الشيخ كومارا (الوداد البيضاوي المغربي)، سليماني دومبيا (رين الفرنسي).

الوسط: فرانك كيسي (ميلان الإيطالي)، سيري دي (نيوشاتل السويسري)، جيان فيليب جبامين (ماينز الألماني)، جان ميشيل سيري (فولهام الإنجليزي)، فيكتوريان أنجبان (ميتز الفرنسي)، سانجاري إبراهيم (تولوز الفرنسي).

الهجوم: جوناثان كودجيا (أستون فيلا الإنجليزي)، ويلفريد بوني (العربي القطري)، ماكسويل كورنيه (ليون الفرنسي)، أسالي روجيه (يانج بويز السويسري)، نيكولاس بيبي (ليل الفرنسي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي)، ماكس جراديل (تولوز الفرنسي).

استعد الافيال للبطولة بلقائين وديين الأول امام أوغندا وتعرضوا للهزيمة بهدف واحد ثم الفوز على زامبيا 4-1. ويغيب عن الافيال ايريك بايلي وجيرفينيو وسالمون كالو.

نظرة تحليلية

يعتاد كامارا على اللعب بالرسم التكتيكي 4.3.3