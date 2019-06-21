شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة وائل جمعة للاعبى المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه وائل جمعة نجم منتخب مصر والاهلى الاسبق رسالة دعم لمنتخب مصر قبل ساعات من مواجهة زيمبابوى فى افتتاح بطولة امم افريقيا 2019.

وكتب وائل جمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "بدعم تاريخنا وعزيمه لاعبينا وتشجيع جمهورنا ، يدخل منتخبنا المصري البطولة بطموح بلوغ أدوارها المتقدمة والمنافسة على لقبها إن شاء الله".

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