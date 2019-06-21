شكرا لقرائتكم محمد صلاح ومروان يقودان هجوم مصر أمام زيمبابوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة زيمبابوي المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم ،الجمعة، فى افتتاح كأس الأمم 2019.

التشكيل مكون من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد المحمدى وأحمد حجازى وباهر المحمدى وأيمن أشرف فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى فى الوسط وأمامهما الثلاثى محمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه ، ومروان محسن فى الهجوم.

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وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بداية من اليوم و حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.