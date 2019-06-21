شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يعود من إسبانيا غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي وأمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي، من أسبانيا غداً ، السبت، بعد معاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.

كان عبد الحفيظ وتوفيق قد غادرا القاهرة منذ أيام لمُعاينة معسكر الفريق المُزمع إقامته في أسبانيا خلال أوائل يوليو المقبل حث قام الثنائي بُمعاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك.

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ومن المقرر أن يعود الأهلي للتدريبات غداً بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة الأسماعيلي بالدوري بسبب توقف الدوري لأنطلاق بطولة أمم أفريقيا اليوم ،الجمعة، بمصر حيث يبدأ المارد الأحمر غداً الإستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك في الدوري الممتاز المقرر لهما يومي 26 و30 يوليو المقبل.