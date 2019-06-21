شكرا لقرائتكم جيران "تريزيجيه" يتمنوا فوز مصر بثلاثية أمام زيمبابوى ويسجل أول أهداف البطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتردد الدعوات والامنيات على ألسنة أهالى منطقة مزلقان الإسكان والتعمير بغرب مدينة كفر الشيخ، مسقط رأس لاعب منتخب مصر لكرة القدم، محمود حسن "الشهير بـ"تريزيجيه"، عن حلم الحصول على كأس الأمم الافريقية ،وإعادة البطولات لمصر مرة أخرى، ليعود جيل الأبطال الذى شهدته مصر على يد الكابتن حسن شحاته ووائل جمعه وأحمد حسن ومحمد زيدان وأبو تريكه وغيرهم .

قال محسن محمود محمد، مدرس ،من جيران تريزيجيه، إن شاء الله "المنتخب المصري" سيفوز على "زيمبابوي" بثلاثة أهداف وسيسجل تريزيجيه هدف، ومحمد صلاح هدفين،لتكون بداية قوية لمنتخبنا فى هذه البطولة ،ولنظهر بالمظهر المشرف.

وأكدت سعاد محمد سعد ،طالبة بكلية الاداب ،من قاطنات حى مزلقان الانشاء والتعمير ، ل " اليوم السابع "،تتمنى فوز مصر بأربعة أهداف ويكون لابن منطقتها محمود تريزجيه نصيب فى تسجيل الأهداف ،خاصة أن محمود فى أفضل حالاته مع فريقه التركى .

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وقال أحمد شقيق تريزجيه ،أنه يتمنى فوز مصر بالبطولة، ويرفع شقيقه الكأس مع زملاءه،وتحقق البطولة نجاحاً كبيراً على أرض مصر لأن لديه الثقة فى حُسن تنظيم مصر لها .

يذكر أن عائلة تريزيجيه تقطن بعمارة سكنية مقابلة للجمعية الشرعية ويجوارها مركز شباب كفر الشيخ وتتكون عائلة تريزجيه من3أشقاء وبنتين" أحمد،ومحمد،ومحمود الشهير بتريزجيه ،والبنتين متزوجتين أحدهما الدكتورة إيمان "،وكان والدهم لاعب ومدرب مصارعة، وزرع فيهم حب الرياضة، وساعدهم على تنمية مواهبهم، وقبل وفاة والده كان متوقعاً أن يكون سبباً فى وصول مصر لكأس العالم ،وهذا ماحدث لأنه تسبب فى ضربة جزاء، والتى سجلها الفرعون المصرى محمد صلاح ،ووالدتهم فادية إبراهيم ريان، كانت تعمل مديرية مدرسة الحمراء ، وهى الآن على المعاش منذ 9 سنوات ،فأكملت رسالتها معهم بعد وفاة والده رحمه الله،ولعب «تريزيجيه» فى مدرسة الكرة بالنادى الأهلى وعمره 9 سنوات، ولعب بالفريق الثانى للنادى ثم الفريق الأول، إلى أن احترف فى أندرلخت البلجيكي، وقاسم باشا التركي.