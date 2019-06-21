شكرا لقرائتكم الإسماعيلي : "نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطنى فى كان 2019"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت صفحة النادى الإسماعيلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر رسالة دعم للفراعنة قبل مواجهة زيمبابوى.

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وكتبت الصفحة : "يبدأ منتخبنا اليوم أولى خطواته نحو اللقب الثامن الافريقي فى تاريخة ! .. نتمنى للمنتخب التوفيق وايضا الى لاعبنا باهر المحمدي التألق اليوم"

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