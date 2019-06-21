شكرا لقرائتكم كيف دعم حسين الشحات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم حسين الشحات، لاعب النادي الأهلى، المنتخب الوطنى، فى المبارة التى تجمعه مع منتخب زيمبابوى فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا، المقامة في مصر، اليوم الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل .

وأعلن حسين الشحات على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن كل دعمه ومساندته للمنتخب فى البطولة الأفريقية لتحقيق اللقب الأفريقى الثامن، قائلا: "كل الدعم و المسانده لرجال منتخب مصر في بطولة إفريقيا و كل التوفيق للأبطال بإذن الله كلنا وراء منتخبنا لتحقيق اللقب الثامن " .

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وتستضيف مصر كأس أمم أفريقيا، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ المسابقة، مقسمين إلى 6 مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير وفبراير .



