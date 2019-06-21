بيليكانز يحصل على خدمات وليامسون

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استغل نيو أورليانز بيليكانز الأفضلية التي منحتها له قرعة اختيار اللاعبين الجدد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "درافت"، ليتعاقد مع الجناح الظاهرة والموهبة الصاعدة زيون وليامسون.

وكانت جميع المؤشرات تؤكد أن الواعد وليامسون (18 عاما) الذي أمضى الموسم الماضي مع فريق ديوك، في دوري الجامعات، سيكون الخيار الأول في الدرافت، بالنظر إلى مؤهلاته البدنية القوية (2,01 م و129 كلغ)، والفنية التي جعلت الكثير من أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تحلم منذ شهور بالتعاقد معه.

ووضع ويليامسون الذي كان يرتدي بدلة بيضاء بالكامل، قبعة ناديه الجديد على رأسه قبل مصافحته مفوض الدوري الأميركي آدم سيلفر للمحترفين على منصة ملعب باركلايز سنتر في بروكلين وفقا لبروتوكول الدرافت.

وقال وليامسون "لم أكن أعتقد أنني سأكون في هذا الموقف"، مضيفا "لم أكن لأتواجد هنا لولا أمي. أريد فقط أن أشكرها. لقد وضعت أحلامها جانبا من أجل حلمي".

وسيقوم بيليكانز الذي تخلى مؤخرا عن خدمات نجمه أنتوني ديفيس لفريق لوس أنجليس ليكرز، بإعادة بناء فريقه حول وليامسون الصاعد بسرعة صاروخية والذي بدأت المقارنات بينه وبين النجم ليبرون جيمس.

ونال وليامسون جائزة "نايسميث" لأفضل لاعب في الموسم المنصرم في دوري الجامعات الاميركي تحت الوان جامعة ديوك في كارولاينا الشمالية. وبلغ معدل تسجيله 22,6 نقطة و8,9 متابعات في المباراة واشتهر بكراته الساحقة "دانك" الاستعراضية.

- "أتطلع بفارغ الصبر للبداية" -

وكتب وليامسون "لا يمكني الانتظار وأتطلع بفارغ الصبر للبداية ... جاهز للمساعدة في إعادة بناء شيء خاص"، معربا عن حماسه للعب إلى جانب حفنة من اللاعبين الشباب في إشارة إلى ثلاثي لوس أنجليس ليكرز الذي انضم إلى صفوفه في صفقة التخلي عن ديفيس للأخير وهم لونزو بول وبراندون إنغرام وجوش هارت.

وقال ": "إنهم قريبون من عمري وبالتالي بإمكانهم مساعدتي جيدا على التأقلم في خطوتي الانتقالية الجديدة من كرة السلة الجامعية، مشيرا إلى أنه يعتقد "أننا نستطيع بناء شيء هناك".

وكان فريق ولاية لويزيانا الذي أنهى موسم 2019 في المركز الثالث عشر ضمن المنطقة الغربية مع 33 فوزا و49 خسارة، يملك أيضا الاختيار الرابع في الدرافت، لكنه قرر في نهاية المطاف تبادله مع اتلانتا هوكس بحسب موقع "إي إس بي إن" الذي أكد أن بيليكانز سيحصل على الاختيارات 8 و19 و35.

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وتخلى بيليكانز عن الخيار الـ57 لأتلانتا هوكس الذي استغله لضم سولومون هيل.

وإذا كان وليامسون الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ19 في 6 تموز/يوليو المقبل، حظي بتصفيق المشجعين، فإن الترحيب الكبير في الأمسية جاء بعد دقائق قليلة، عندما اختار نيويورك نيكس، صاحب أسوأ رصيد في الموسم المنتهي (17 فوزا و65 خسارة)، الجناح الكندي آر. جاي. باريت، زميل وليامسون في ديوك، في الاختيار الثالث للدرافت.

وقال باريت، نجل نجم كرة السلة السابق روان باريت الذي لعب لمواسم عدة في فرنسا، عقب الاختيار "أنا سعيد جدا بالدفاع عن ألوان نيويورك نيكس وأتطلع بالتأكيد إلى الملعب بملعب ماديسون سكوير غاردن".

وأضاف "ذهبت إلى ديوك، وحظيت بمتابعة كبيرة. "في نيويورك، ستكون هناك متابعة أكثر، لكنني تعلمت على هذا الأساس، حتى أتمكن من التعامل مع مثل هذه الأمور. سيكون كل شيء على ما يرام".

أما الاختيار الثاني في الدرافت فكان من نصيب ممفيس غريزلير الذي ظفر بخدمات جا مورانت لاعب ارتكاز فريق جامعة موراي ستايت.

وقال مورانت "أشهر بحالة جيدة بعدما تمكنت من تحقيق حلمي"، مضيفا "أثق بنفسي وأحظى بالأشخاص المناسبين من حولي، مثل عائلتي".

ويسمح نظام الدرافت للاندية الـ14 التي لم تتأهل الى الادوار الاقصائية باختيار اللاعبين الجدد، في محاولة لفرض مزيد من التوازن بين الاندية المشاركة في دوري المحترفين.

ولتجنب حلول احد الاندية في المركز الاخير عمدا واختيار افضل اللاعبين الصاعدين، يجرى سحب قرعة لتحديد خيارات الاندية.

وبات الياباني روي هاتشيمورا أول ياباني يتم اختياره في الدور الأول من الدرافت بعدما ضمه واشنطن ويزاردز، وسيصبح ثالث لاعب ياباني في الدوري الأميركي للمحترفين بعد يوتا تابوسي (فينيكس صنز) ويوتا واتانابي (ممفيس غريزلير.

وقال هاتشيمورا "هذا يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي وبلدي بأسرها. أنا الأول".