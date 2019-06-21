تعرف على الخريطة الكاملة لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية في أسيوط مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات - الخليج 365:

أنهت الأجهزة التنفيذية في محافظة أسيوط استعداداتها لاستقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق الجمعة 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من يوليو المقبل.

واستعدت المحافظة بتجهيز 50 مركز شباب ونادي رياضي بالأجهزة اللازمة وشاشات العرض، لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، واستقبال المواطنين ورواد المنشآت الرياضية مجانًا.

وجاءت خريطة المواقع المزودة بأجهزة عرض لاستقبال المواطنين في المحافظة من خلال (استاد أسيوط الرياضي، نادي أسيوط، نادى الشبان المسلمين) بالإضافة إلى مراكز شباب (ناصر - دير درنكة – ريفا – موشا – منقباد - بنى حسين – مسرع – سلام – درنكة - بنى غالب – المطيعة - نادى أبو تيج الرياضي بمركز أبو تيج – أبو تيج – النخيلة – دوينة - نادى البداري - العقال البحري - النووارة قبلي - نادي القوصية – القوصية - الشيخ نجيب – فزارة - الدوير بمركز صدفا – صدفا – الوعاضلة - نادى ديروط الرياضى بمركز ديروط - ديروط الشريف – صنبو - جرف سرحان - الفتح بمركز الفتح – الواسطي - بنى مر - نادى ساحل سليم - ساحل سليم - نادى الغنايم الرياضي – الغنايم - حي بحري الغنايم - دير الجنادلة - حى السلام بمركز - منفلوط – جحدم - بنى عدى أولاد عليو - بنى عدى البحرية - نزة قرار - ابنوب الرياضي – ابنوب - كوم ابوشيل - بنى محمديات).