اجتماع تنسيقي بمدينة بئر العبد لبحث تدابير نقل مباريات الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم: عقد مديرو هيئات إدارات الشباب بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، اجتماعا تنسيقيا برئاسة عياد صباح مدير إدارة شباب بئر العبد لمناقشة جميع الإجراءات والتدابير الأمنية أثناء نقل مباريات كأس الأمم الأفريفية. وأكد الاجتماع على الالتزام بما ورد من تعليمات وزارة الشباب وتوجيهات مدير عام المديرية بالمتابعة للهيئات أثناء إذاعة المباريات. جاء الاجتماع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

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