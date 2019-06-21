عشان الأمم الإفريقية.. أحمد يبيع "ماسك صلاح" للمرة للأولى أمام ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إشراق أحمد ودعاء الفولي:

ما إن علم أحمد صلاح بموعد بطولة الأمم الأفريقية، حتى جاءته فكرة أراد تنفيذها، قرر الشاب الثلاثيني صناعة أقنعة للاعب محمد صلاح، لم يفعل ذلك من قبل "بس للماتش أحكام" كما يقول.

قريبا من بوابة ستاد القاهرة المطلة على شارع يوسف عباس، استقر أحمد بالأمس محاولا اللحاق بمكان جيد "معايا أعلام وحاجات تانية وعندي محل في العتبة بس أول مرة اعمل ماسك لصلاح"، منذ أربع سنوات يعمل الشاب في مجال البيع، لكن سيرة الكرة التي لا تنقطع في منزله هي ما دفعته للاتجاه للأعلام ثم حبه للاعب محمد صلاح كان سببا في صنع القناع "الناس بتحبه وهتحب تلبس وش شبهه".

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من البلاستيك صُنعت أقنعة اللاعب المصري، يبيع أحمد الواحد بعشرة جنيهات، لا يعرف بعد حجم المكسب المتوقع، لكن أجواء البطولة تضفي بهجة رغم الإرهاق.

لن يتنازل أحمد عن مشاهدة المباراة كغيره من المواطنين "هخلص وأروح اتفرج في القهوة"، يتفائل بأداء المنتخب المصري اليوم أمام نظيره الزيمبابوي، ويأمل أن تربح تجارته في الساعات القادمة ويربح المنتخب أيضا، فيما يضحك قائلا "انا اخويا اسمه محمد فاحنا عندنا في البيت محمد صلاح برضو".

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