انتقاد شيخ الأزهر ومعاقبة 5 لاعبين ضمن 7 تصريحات نارية لرئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن رئيس نادي الزمالك معاقبة خمسة لاعبين من الفريق بتغريمهم ماليًا لعدم انتظامهم في تدريبات الأبيض، بعدما استأنف رجال المدير الفني خالد جلال يوم الإثنين الماضي استعداداتهم لاستئناف الدوري المصري بعد أمم إفريقيا 2019.

جاء هذا في مداخلة هاتفية عبر قناة "المحور"، ويستعرض الخليج 365 أبرز التصريحات التي أدلى بها رئيس الزمالك صباح اليوم الجمعة:

- انتقاد شيخ الأزهر:

انتقد رئيس الزمالك شيخ الأزهر بسبب الرسالة التي وجهها إلى محمد صلاح لاعب منتخب مصر قائلا: "ما هي علاقة شيخ الأزهر بمباراة كرة القدم حتى يتحدث مع محمد صلاح للحديث عن التواضع؟".

وأضاف: "لا نريد أن يدخل الدين في الرياضة، وسأكررها للمرة المليون، كرة القدم لعبة جماعية، وصلاح شاب متواضع من بسيون ارتكوه في حاله، الطائرة الخاصة والغرفة فردية والحرس شخصي سيضر به ولا ينفعه".

- رسالة لخالد جلال:

وجه رئيس الزمالك رسالة إلى خالد جلال المدير الفني للفريق بعد التصريحات التي أعرب خلالها عن حزنه بسبب الانتقادات الموجهة له من جماهير النادي خاصةً بعد قيادة لقاء حرس الحدود خلفا لكريستيان جروس.

وقال رئيس الزمالك: "(من حق خالد جلال يزعل)، كان يجب استقباله بشكل أفضل، أقول له لا تحزن لأن أي مدرب سيقومون بسبه لأن رئيس الزمالك من أحضره، هؤلاء يحصلون على أموال من أجل توجيه الإساءات".

- تغريم 5 لاعبين:

قال رئيس الزمالك: "من غاب عن أول مران تم تغريمه 300 ألف جنيه، وهم حمدي النقاز وحميد أحداد ومحمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم".

وأضاف: "من يستمر غيابه عن التدريبات فسيتم توقيع غرامة إضافية قدرها 100 ألف جنيه عن كل مران، عاد الثنائي أوباما وإبراهيم وتم تغريمهما 400 ألف جنيه، لكن لم ينتظم حتى الآن كهربا وأحداد والنقاز".

وتوعد رئيس الزمالك ثلاثي الفريق قائلا: "اللي عنتر فيكم يجيبلي عرض وأنا اللي أحدد السعر، محدش هيلوي دراع الزمالك، عندي 13 لاعبا معارا أفضل من الموجودين، اللي هيتمنظر هيتطقع رقبته وهخصم منه لحد ما يبطل كورة".

وأوضح: "قيّمت إعارة كهربا بأربعة ملايين يورو أو بيعه نهائيًا بـ20 مليون يورو، إنه مرتبط بعقد مع الزمالك لخمس سنوات وإذا أراد الرحيل فليغادر فورا، لكنه يستفز الناس بصوره في الساحل الشمالي وزملاءه ملتزمون في التدريبات".

وأكمل: "أما حميد أحداد يقول إنه يتزوج في المغرب، لكن كان عليه الاستئذان من المدير الفني، والذي بدوره يعرض الأمر على مجلس الإدارة قبل أن يسمح لأي لاعب بالغياب عن التدريبات".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته موجها رسالة لحمدي النقاز قائلا: "وقفنا بجانبك في مناسبات عديدة منها أزمتك مع المرور ومدرسة ابنتك، تقول إنك مصاب في تونس، لكن من الواضح أن لا تعرف من هو رئيس الزمالك ومن هو الزمالك".

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- الرد على شوبير:

أكد رئيس الزمالك تمسكه بالمشاركة في البطولة العربية خلال الموسم الجديد (2019-2020)، بعد التقارير التي أفادت بمنع مشاركة أي ناد من الدوري المصري في بطولتين خارجيتين.

وكان أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أكد أن اللجنة التي أعدت لائحة الموسم الجديد وضعت بندًا يمنع مشاركة أي ناد في البطولتين الإفريقية والعربية.

وقال رئيس الزمالك "سنلعب كل البطولات في الموسم الجديد سواء العربية أو الإفريقية، لو مركز شباب بشالوش عمل بطولة هتجيبلي فلوس هلعب".

وأضاف: "ما علاقة شوبير بهذا الأمر؟ ليس له أي دخل على الإطلاق، أريد منه الابتعاد عن الزمالك لأنه يكره النادي رغم إنكاره ذلك".

- ميركاتو الزمالك:

أكد رئيس الزمالك عدم وجود أي مفاوضات مع أي لاعب من أجل انضمامه للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مضيفًا أن المدير الفني هو من سيختار من يحتاجه من اللاعبين المعارين، ومن الذي يريد رحيلهم.

وأضاف: "لم نفاوض طاهر محمد طاهر (لاعب المقاولون العرب) ولا أي لاعب آخر، ومن يريد النصب على الأهلي في 120 مليون فليبعد عن الزمالك".

- سقف التعاقدات:

أكد رئيس الزمالك أن الأسعار الباهظة التي شهدها عهد تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز السابق، في الدوري المصري لن تكون موجودة.

وقال: "مررنا بعام استثنائي ولن تتكرر أسعار تركي آل الشيخ، ذلك الموسم الاستثنائي انتهى ونجح آل الشيخ في تحقيق الهدف المراد".

وأضاف: "حددنا 8 مليون جنيه كحد أقصى لسقف التعاقدات بالنادي".

- "غير متفائل بالمنتخب":

تحدث رئيس الزمالك عن أول مبارة للمنتخب في أمم إفريقيا أمام زيمبابوي المقرر لها مساء اليوم الجمعة قائلا: "أتمنى التوفيق لمصر، لكني لست متفائلا بهاني رمزي وخافيير أجيري".

وأضاف: "إذا فاز المدير الفني خافيير أجيري فسيشيد الناس به ويتغنون بهاني رمزي، لكن إذا تعثر المنتخب فستوجه الانتقادات إلى هاني أبو ريدة (رئيس اتحاد الكرة)، لكني أتمنى التوفيق لبلدنا في البطولة الإفريقية".

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