572 مركز شباب يستعد لنقل كأس الأمم الأفريقية بالمجان في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
قال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه جرى تجهيز 572 مركز شباب بقرى ومراكز المحافظة، استعدادًا لبث جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، بالمجان عبر شاشات عملاقة.
وأوضح الألفي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، أنه أرسل قائمة تضم أسماء 170 مركز شباب إلى مديرية أمن الشرقية، للحصول على موافقات أمنية، ومن المنتظر الإعلان عن العدد النهائي للمراكز التي سيتم خلالها بث مباريات البطولة نهاية اليوم.
وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن مراكز الشباب التي لن تحصل على موافقات أمنية ستقوم ببث المباريات، ولكن داخل قاعات صغيرة، بعكس المراكز التي ستحصل على موافقات تتيح لها البث في ملاعب ومساحات كبيرة.
وتنطلق مباريات كأس أمم إفريقيا مساء اليوم الجمعة، بلقاء الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في استاد القاهرة.
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