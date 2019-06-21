برشلونة يتعاقد مع المدافع الهولندي فان بيغين

أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع المدافع الهولندي مايك فان بيغين، بعقد ممتد لمدة عامين، في صفقة انتقال حر.
يمتد عقد فان بيغين مع برشلونة حتى 2021، مع وضع شرط جزائي في عقد اللاعب (20 عاماً)، بقيمة 100 مليون يورو.
وجاء انضمام فان بيغين إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناك بريدا، حيث سيلعب في الفريق الرديف للنادي الكاتالوني في الموسم المقبل.
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