تشيك يتولى منصب مستشار التقنية والأداء في تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعيين حارسه التشيكي السابق بيتر تشيك، في منصب مستشار التقنية والأداء.

أحرز تشيك (37 عاماً) 13 لقباً، منها لقب الدوري الأوروبي عام 2013، خلال 11 موسماً قضاها بين صفوف تشيلسي، وأثبت خلالها نفسه كواحد من أفضل الحراس في العالم.

وبعد الانضمام إلى آرسنال في عام 2015، أضاف تشيك لقباً آخر إلى قائمة إنجازاته عبر كأس الاتحاد الإنجليزي.

واعتزل تشيك كرة القدم الشهر الماضي بعد 4 أعوام قضاها مع آرسنال، وذلك عقب خسارة فريقه السابق أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي.

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وقال تشيك: “أشعر بالفخر الشديد لأن تتاح لي هذه الفرصة للانضمام إلى نادي تشيلسي مرة أخرى، والمساعدة في صناعة أفضل بيئة ممكنة للأداء عالي المستوى، بهدف مواصلة النجاح الذي حققه النادي على مدار 15 عاماً الماضية”.

وأضاف: “أتطلع إلى التحدي الجديد، وأتمنى أن أتمكن من استخدام كل معرفتي وخبراتي في كرة القدم لمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل”.

وأوضح تشيلسي أن المنصب الجديد لتشيك سيتضمن تقديم النصيحة الفنية لكل الشؤون الكروية، وتلك المتعلقة بالأداء في جميع قطاعات كرة القدم بالنادي، وكذلك سيكون حلقة وصل قوية بين الفريق الأول وأكاديميات النادي.