نيمار ينشر صورة مع بنزيما وسط شائعات حول مستقبله

نشر المهاجم الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، صورة تجمعه بمهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسط شائعات تتحدث عن قرب رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
لم يوضح نيمار الذي لا يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل للإصابة، أين التقى ببنزيما، ولم يرفق أي نص مع الصورة، التي يعانق فيها الفرنسي مهاجم برشلونة السابق، ويشير فيها كل منهما للآخر.
ونشر بنزيما الذي لا يشارك مع منتخب بلاده منذ فترة، الصورة عبر حسابه على إنستغرام أولاً، ورد عليها نيمار، الذي يواجه مشكلات في الآونة الماضية آخرها اتهامه باغتصاب فتاة برازيلية في فندق بباريس، بـ”صورة تعبيرية” عبارة عن قلبين في العينين.
وازدادت التكهنات في الآونة الأخيرة حول مستقبل نيمار، واحتمالية رحيل عن “البي إس جي”، بعد موسمين في نادي العاصمة الفرنسية.
وتشير الكثير من وسائل الإعلام البرازيلية، وكذلك الإسبانية، إلى أن برشلونة سيكون الوجهة الجديدة لنيمار، لكن ريال مدريد يبدي أيضاً استعداده للحصول على خدمات صاحب القميص رقم “10”.
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