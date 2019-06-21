رسميًا.. فرناندو توريس يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن فرناندو توريس نجم الكرة الاسبانية بشكل رسمي عن اعتزاله كرة القدم بعد مشوار حافل بالانجازات استمر لـ 18 عاماً .

وكتب توريس تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : " لدي أمر هام لإعلانه. بعد 18 عاما ممتعا، الوقت حان

لوضع نهاية لمسيرتي الكروية أخيراً ".

وأضاف : " الأحد المقبل، والموافق 23 يونيو في العاشرة مساء بتوقيت اليابان المحلي، سأعقد مؤتمرا صحفيا في طوكيو لإعلان كافة التفاصيل ".

ولعب توريس الموسم الماضي مع فريق ساجان توسو بالدوري

الياباني بعد ان توج الموسم قبل الماضي بطلا للدوري الاوروبي مع اتليتكو مدريد .

ويعد توريس احد ابرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب الاسباني حث يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للاروخا برصيد 38 هدفاً .

Advertisements

وحصد "النينو" لقب مونديال 2010 بجانب بطولتي امم اوروبا 2008 و 2012 ، كما فاز بلقب دوري ابطال اوروبا مع تشيلسي عام 2012 .