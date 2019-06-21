فيديو.. شادي محمد: مو صلاح لاعب عالمي وسيصنع فارقًا في أداء المنتخب

أكد شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، أن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني فخر لكل العرب وقيمة كبيرة جدا . وأضاف "محمد"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن محمد صلاح لاعب عالمي وسيصنع فارقا في أداء المنتخب الوطني خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية. فضائية "إم بي سي مصر"، أن محمد صلاح لاعب عالمي وسيصنع فارقا في أداء المنتخب الوطني خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية. وأوضح "محمد"، أنه لا يمانع أن يبني مدرب المنتخب خطته على محمد صلاح ، قائلا :" سبق وأن فعل ذلك هيكتور كوبر ووصلنا لكأس العالم ، أبو تريكة وبركات وحسني عبدربه كانوا يصنعون الفرق مع أنديتهم ولكن لم يصل أحد منهم للعالمية مثل محمد صلاح". Advertisements شاهد الفيديو..

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