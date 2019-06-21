رياضة | مهاجم زيمبابوي لـ"الخليج 365 الرياضي": أتذكر ثلاثية محمد صلاح ومصر مرشحة للفوز علينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم زيمبابوي لـ"الخليج 365 الرياضي": أتذكر ثلاثية محمد صلاح ومصر مرشحة للفوز علينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أتذكر ثلاثية محمد صلاح فى مرمانا فى تصفيات كأس العالم ولكن نحن منتخب لدينا أهداف" بهذه الكلمات تحدث مهاجم منتخب زيمبابوى "روسيكى" لاعب فريق ستابيك النرويجى والذى لعب من قبل فى صفوف أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي والإفريقي التونسي، حديثه ل"الخليج 365 الرياضي" عن مواجهة منتخب بلاده ضد مصر.

وقال روسيكي: "منتخب مصر قوى جداً بالطبع ويلعب على أرضه وبين جماهيره ولذلك هو المنتخب المرشح للفوز بالمباراة الافتتاحية ضد زيمبابوى ولكن منتخب بلادى ذهب لمصر وهو لديه أهداف محددة".

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وعن الفترة الاستعدادية للمنتخب الزيمبابوى، قال :"أعتقد أن الإعداد كان جيدًا.. الفريق استعد لبضعة أسابيع وكانت مباريات ودية جيدة للاعبين وللمدرب للاستقرار على تشكيل المنتخب".

وعن محمد صلاح تحدث روسيكي: "محمد صلاح لاعب رائع، أتذكر اللعب ضده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم منذ عدة سنوات وأعتقد أنه سجل ثلاثة أهداف في ذلك اليوم لذلك نحن جميعًا نعرفه ونحترم أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".