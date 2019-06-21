رياضة | ليفريول يوجه رسالة إلى محمد صلا في افتتاح أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفريول يوجه رسالة إلى محمد صلا في افتتاح أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي ليفربول رسالة لنجمه محمد صلاح قبل مشاركته مع منتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 مساء اليوم.

وكتب ليفربول عبر حسابه على تويتر: "كل التوفيق للملك المصري MoSalah في مباراته الليلة أمام منتخب زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية".

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ويستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر أمام زيمبابوي في المباراة التي تقام في الساعة العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بأمم إفريقيا.