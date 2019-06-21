رياضة | الشارقة يتفوق على الأهلي والهلال في صفقة ريكاردو جوميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشارقة يتفوق على الأهلي والهلال في صفقة ريكاردو جوميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتفوق نادي الشارقة بطل الدوري الإماراتي على الأهلي والهلال السعوديين في المفاوضات مع ريكاردو جوميز مهاجم بارتيزان بلجراد الصربي.

وكشفت شبكة "Hot Sport" عن اتفاق إدارة الشارقة، مع نظيرتها في بارتيزان بلجراد الصربي، للتعاقد مع مهاجم الرأس الأخضر ريكاردو جوميز، بداية من الموسم المقبل.

وأكدت الشبكة أن عرض الفريق الإماراتي، تفوق على ما قدمه كل من الهلال والأهلي، اللذان كانا يرغبان بشدة في التعاقد مع اللاعب.

Advertisements

وأضافت أن الصفقة، حسمت لنادي الشارقة، مقابل 4 ملايين يورو يتم دفعها لبارتيزان بلجراد، وراتب سنوي 1.5 مليون يورو للاعب جوميز، البالغ من العمر 27 سنة.

ومن المقرر أن يصل جوميز، إلى الإمارات، خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل حسم انتقاله نهائيًا إلى الشارقة.

وشارك جوميز، في 49 مباراة مع بارتيزان بلجراد، في الموسم الماضي، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 4 آخرين.

والجدير بالذكر أن نادي الشارقة يعمل على تدعيم صفوفه بقوة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادا لبطولة دوري أبطال آسيا 2020، والذي يعود إليها بعد غياب 11 سنة متواصلة.