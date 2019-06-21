رياضة | للجماهير.. احذورا اصطحاب هذه الأشياء في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للجماهير.. احذورا اصطحاب هذه الأشياء في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مساء اليوم فعاليات افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، على ملعب القاهرة الدولي في نسختها رقم 32، بحضور السيد المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، والمالاجاشي أحمد أحمد رئيس الكاف، وأساطير الكرة الإفريقية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح، عدة فقرات تعكس حضارة الشعب المصري على مر العصور، بالإضافة إلى الفقرات الخاصة بتاريخ كرة القدم بالقارة السمراء.

وأعلنت اللجنة المنظمة برئاسة هاني أبوريدة، أنه سيتم إغلاق ملعب القاهرة في الثامنة مساء، ولن يسمح لأي شخص بالدخول عقب المدة المحددة حتى وإن كان حاملا التذكرة.

وعلى الجماهير عدم مخالفة قائمة المحظورات، قبل الدخول للملعب، للخروج بشكل أمن، وعدم اصطحاب الأشياء الممنوعة داخل الملعب، والتي ينص عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم الأشياء المحظور اصطحابها من خلال التقرير الآتي:-

1-المواد الغذائية.

2- المظلات العرضية.

3- المواد الحادة.

4- العطور.

5- العبوات المصنوعة من الزجاج.

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6- الألعاب النارية.

7- الكراسي القابلة للطي.

8- الولاعات.

9- الأجهزة المخصصة لوضع الكاميرا.

10- الباور بنك.

11- أجهزة الليزر.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وتنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، مساء اليوم الجمعة، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو.