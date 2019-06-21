رياضة | مهاجم سموحة: الأهلي أقرب إلى ضمي من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم سموحة: الأهلي أقرب إلى ضمي من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن تفاصيل مفاوضات الأهلي والزمالك معه للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وأكد حسام أنه حصل على وعد من إدارة سموحة في يناير الماضي بالرحيل عن الفريق بعدما تلقى عدة عروض من بعض الأندية لكنهم رفضوا التفريط فيه بسبب أهمية استمراره مع الفريق والحاجة إليه ووعدوه وقتها بالرحيل نهاية الموسم.

وقال حسام حسن "لدي رغبة في خوض تحدي جديد خلال الموسم المقبل وأمل أن يوافق المسئولون على رحيلي عن الفريق".

وأوضح أن الأقرب لضمه في الوقت الحالي هو الأهلي وليس الزمالك وسط تواجد اتصالات من جانب الإدارة الحمراء بشكل قوي، مشيرًا إلى عدم وجود اتصالات من جانب إدارة الزمالك.

وأضاف: "حسام حسن وجوده مع الفريق في الفترة الماضية كان مهمًا للغاية ولمساته الفنية ظهرت بشكل سريع في اللقاءات التي خاضها الفريق في نهاية الدور الثاني من البطولة".

Advertisements

وشدد المهاجم على أنه كان يتمنى الحصول على فرصته مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا 2019، وأكد في الوقت ذاته أنه يقف خلف الفراعنة ويتمنى التوفيق للمهاجمين في البطولة والظهور بشكل جيد، وأكد اللاعب أنه قاتل مع سموحة وبذل قصارى جهده وقدم ما عليه من أجل كسب ثقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

كان الأهلي وبيراميدز لديهم رغبة في ضم حسام حسن خلال يناير الماضي لكن سموحة رفض التخلي عنه وتمسكوا ببقائه مع الفريق بسبب النتائج غير المرضية وقتها والحاجة إلى مجهوداته.

وجدد نادي سموحة في الفترة الأخيرة تعاقده مع حسام حسن على رأس المسئولية الفنية للفريق وسط تمسك محمد فرج عامر رئيس النادي الساحلي بإستمراره وثقتهم الكبيرة فيه.

وتركت إدارة سموحة ملف الصفقات الجديدة والراحلين إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن لحسم الموقف بشكل نهائي وتحديد القرار النهائي ليصبح رحيل المهاجم مسئولية الجهاز الفني الذي لن يتخلى عنه قبل التعاقد مع مهاجم بديل للفريق في الموسم المقبل.

ويبحث الفريقان الأهلي والزمالك عن التدعيم في مركز الهجوم ورغم توافر أكثر من عنصر في الفريق الأحمر وعلى رأسهم وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن بجانب صلاح محسن وعمرو جمال لكن الإدارة الحمراء ترغب في التدعيم بعدد جديد من اللاعبين وإضفاء قوية هجومية على الفريق، في الوقت الذي يعاني فيه الزمالك من نقص كبير بالخط الأمامي بسبب تذبذب مستوى عمر السعيد وخالد بوطيب بجانب حميد أحداد وعدم القناعة بشكل كامل، في الوقت الذي تم ترشيح فيه اسم حسام حسن لثقتهم في قدراته وإمكانياته والإشادة بمستواه والإعجاب بمستواه.