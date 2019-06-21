رياضة | حكاية صورة..بعد صراع دام لأكثر من 216 يوم "النسر"الملون يحلق من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية صورة..بعد صراع دام لأكثر من 216 يوم "النسر"الملون يحلق من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاهدنا على السير معًا" تلك هي الكلمات التي سار على نهجها طفلان لم يشتد ساعدهم بعد، نشأت بينهم صداقة من خلال حب كرة القدم، الذي اعتادوا على مشاهدة مبارياتها معًا، ولربما كان إنطباعك الأول عن تلك الرواية بأنهم ينتمون إلى فريق واحد يرتدون قميصه ويتغنون بإسمه دومًا دون كلل أو ملل.

ولكن لم تكن ذلك الحقيقة بأكملها، فبعدما تزينت بلاد النيل استعدادًا لاستقبال عُرس كروي مميز وترحيبًا بضيوف قاهرة المعز الذين جاءوا من جميع نواحي أفريقيا لمساندة منتخباتهم في بطولة الأمم الإفريقية والمقامة في أحضان النيل، قرر ذلك الثنائي الذي ينتمي أحدهم إلى النادي الأهلي والآخر إلى الزمالك خوض تجربة جديدة غير مسبوقة لهم لتحقيق حلم قديم جاء وقت تحقيقه.

وهي ترك المقهي الشهير في وسط المدينة الذي كان شاهدًا على شجارهم طوال 216 يوم بعد هزيمة فريق أحدهم أو صراع من سيفوز بلقب الدوري المصري ومن سينجح في فرض سيطرته، ومن سينجح في برم صفقات قوية، متناسيين ذلك الشجار لفترة قصيرة حتى يتمكنوا من الاستمتاع معًا بمنتخب بلادهم.

وفي الصباح الباكر استيقظ الثنائي مبكرًا بحماس شديد ليرتدي كلًا منهم قميص فريقه ويذهبوا سويًا إلى ملعب المباراة، ومعها نُكست شعارات الأندية وحلق "النسر" الملون من جديد، طريق طويل علت فيه أصوات الجميع بمختلف الإنتماءات التي سُمعت وكأنها صوتًا واحدًا.

صوت واحد يردد "بالحب اتجمعنا"، كل شخص ترك ما ورائه بحثُا عن إشباع رغبته الكروية فمن المتوقع أن تري شباب من جميع المحافظات قطعوا الآف الأميال لتشجيع منتخب بلادهم من المدرجات، وأن ترى بعض من هؤلاء الشباب ينظمون الطرقات من أجل الوصول في أسرع وقت.

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هنا فقط في بلاد النيل سيترك كل شخص إنتمائه في الخارج ويرتدي ثوب المنتخب، حتى تكتمل السيمفونية بهتافات الجماهير، فبعد وقت طويل من الإختلافات الفردية والطباع الشخصية المختلفة سنجتمع من جديد من أجل إقتناص البطولة الثامنة.

وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32، مشاركة 24 منتخباً، مقسمين على 6 مجموعات، وتضم المجموعة الأولى في كان 2019، والتي من المقرر أن يستقبل استاد القاهرة الدولي مبارياتها، المنتخب المصري المستضيف للبطولة، برفقة منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في الـ"الكان".

1-مصر Xزيمباوي يوم الجمعة 21/6/2019 في تمام الـ10.

2-مصر X الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء 26/6/2019 في تمام الـ10.

3-مصر X أوغندا يوم الأحد 30/6/2019 في تمام الـ9.