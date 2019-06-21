رياضة | أزمة مالية تهدد الاتفاق بخسارة لاعبه يرايان أليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة مالية تهدد الاتفاق بخسارة لاعبه يرايان أليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب نادي الاتفاق، من خسارة أحد أهم لاعبيه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت شبكة "triperomaniacos"، إن الأوروجوياني يرايان أليمان، نجم خط وسط نادي الاتفاق، اقترب من الرحيل عن الفريق، والعودة إلى صفوف فريقه السابق خيمانسيا الأرجنتيني.

وأوضحت الشبكة أن الاتفاق، غير قادر على دفع قيمة القسط الأخير من صفقة تعاقده مع أليمان، في الصيف الماضي، ما يعطي الحق لخيمانسيا، في استعادة اللاعب، بداية من الموسم الجديد.

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وكانت تقلرير صحفية قد أشارت إلى تحضير برشلونة الإكوادوري، عرضًا مغريًا، لتقديمه إلى خيمانسيا، لشراء عقد أليمان، بعد استعادته من الاتفاق.

وأكدت التقارير، على أن الناديين، توصلا إلى اتفاق مبدئي بالفعل على الصفقة، ومن المقرر حسمها بعد أسبوعين من الآن.

جدير بالذكر أن أليمان "29 سنة"، سجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين، خلال 27 مباراة شارك فيها في موسم 2018-2019.

وعاش الاتفاق، موسمًا سيئًا في 2019-2019، حيث اكتفى باحتلال المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.