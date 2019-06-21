رياضة | تفاصيل مكالمات جهاز الزمالك مع الدوليين قبل افتتاح أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مكالمات جهاز الزمالك مع الدوليين قبل افتتاح أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة خالد جلال على إجراء سلسلة من الاتصالات مع اللاعبين الدوليين قبل مباراة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي في الجولة الأولى لأمم افريقيا 2019.

وتحدث جلال وأعضاء الجهاز المعاون مع طارق حامد ومحمود علاء والونش لاعبا الفريق، كما أجرى أيمن طاهر مدرب الحراس اتصالًا مع جش وحرصوا على الشد من آزرهم ورفع معنوياتهم وطالبوهم بالتركيز الكامل في بداية المشوار القاري.

ومن المنتظر مشاركة طارق حامد في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في الوقت الذي تبدو فرص مشاركة جنش ضعيفة في مركز حراسة المرمى، فيما يعتبر علاء هو الأقرب للمشاركة بجانب أحمد حجازي أو باهر المحمدي لكن فرص مشاركة الونش تعتبر ضعيفة.

ويتواجد رباعي الزمالك بين صفوف المنتخب الوطني في الوقت الذي يشارك فيه فرجاني ساسي مع المنتخب التونسي وخالد بوطيب مع المنتخب المغربي.

وتم تقسيم الـ24 منتخبا في بطولة أمم افريقيا إلى 6 مجموعات، وتضم كل منها 4 منتخبات يصعد منهم الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

وتقام مباريات البطولة على 6 ملاعب في 4 محافظات، وهي: (استاد القاهرة واستاد السلام بالقاهرة واستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، واستاد الإسكندرية بالإسكندرية، واستاد السويس بالسويس، واستاد الإسماعيلية بالإسماعيلية).

المجموعة الأولى.. تضم: (مصر - الكونغو- أوغندا - زيمبابوي)، وتقام مبارياتها على استاد القاهرة.

Advertisements

المجموعة الثانية.. تضم: (نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي)، وتقام مبارياتها على استاد الإسكندرية.

المجموعة الثالثة.. تضم: (السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا) وتقام مبارياتها على استاد الدفاع الجوي.

المجموعة الرابعة.. تضم: (المغرب - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - ناميبيا)، وتقام مبارياتها على استاد السلام.

المجموعة الخامسة.. تضم : (تونس - مالي - موريتانيا - أنجولا)، وتقام مبارياتها على استاد السويس.

المجموعة السادسة.. تضم: (الكاميرون - غانا - بينين - غينيا)، وتقام مبارياتها على استاد الإسماعيلية.

تقام في العاشرة مساء اليوم الجمعة المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

تقام في اليوم الثاني من افتتاح البطولة 3 مباريات: الكونغو وأوغندا في الرابعة والنصف عصرًا، نيجيريا وبوروندي في السابعة مساء، وغينيا ومدغشقر في العاشرة مساءً.

وفي 23 يونيو، يواجه المنتخب المغربي نظيره الناميبي في الرابعة والنصف عصرًا، ومنتخبي السنغال وتنزانيا في السابعة مساء، وتختتم مباريات اليوم الثالث من البطولة بمواجهة الجزائر وكينيا في العاشرة مساءً.