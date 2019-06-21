رياضة | طريقة استقبال بث قناة تايم سبورت الناقلة لأمم إفريقيا ومشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة استقبال بث قناة تايم سبورت الناقلة لأمم إفريقيا ومشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنقل قناة تايم سبورت مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 على البث الأرضى وتردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضى UHF 32.

هناك طريقة سهلة لاستقبال البث الأرضي لقناة تايم سبورت وكل مباريات أمم إفريقيا:

1- التأكد فى البداية من إمكانية استقبال دعم البث الأرضى الرقمى فى شاشة التلفزيون.

2- الذهاب إلى الإعدادات.

3- ثم الذهاب إلى القنوات.

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4- توليف إعداد القناة.

5- توليف تلقائى.

6- بحث رقمي فقط وانتظر التحميل ثم الضغط على تم واختيار قناة تايم سبورت.