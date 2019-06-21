شكرا لقرائتكم الصقر يداعب الحضري: "فرق السن بينك وبين حسن شحاتة 5 سنين"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق أحمد حسن "الصقر" نجم الأهلي والزمالك وقائد المنتخب الوطني السابق ، على تهنئة عصام الحضري لحسن شحاته مدرب الفراعنة الأسبق بمناسبة عيد ميلاده الذي احتفل به المعلم أول أمس الأربعاء .
وكان الحضري قد هنأ حسن شحاتة بعيد ميلاده قائلاً : النهاردة عيد ميلاد كابتني و الاب الروحي ليا عيد ميلاد المعلم حسن شحاتة ، كل سنة وانت طيب يا كابتن و ربنا يباركلنا في عمرك يا حبيبي .
ورد أحمد حسن على تهنئة السد العالي قائلاً: "أب روحي لمين يا حضري دا انت فرق بينك وبين الكابتن حسن خمسة سنين هههههه حبيبي يا ابو ياسين".
تويتة الحضري وتعليق أحمد حسن
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