شكرا لقرائتكم أجيرى يحدد كميات محددة للاعبى المنتخب على الإفطار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناول لاعبو المنتخب الوطني طعام الإفطار في فندق الإقامة، حيث يستعدون لخوض أولى مبارياتهم في الكان بمواجهة زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات على استاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة.

وحرص أجيرى المدير الفنى للمنتخب على تناول اللاعبين وجبة محددة وكميات معينة على الإفطار.

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وعقد أجيرى ومعاونوه أكثر من جلسة مع اللاعبين لتهيئتهم نفسيا لبطولة أمم افريقيا، وتحفيزهم على الفوز باللقب لاسيما وأن هناك عدد كبير من اللاعبين يشاركون فى الكان لأول مرة، بجانب تخفيف الضغوط على باقى اللاعبين حتى لا يتأثرون بمطالب الجماهير بضرورة الفوز وانتزاع اللقب.

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره زيمبابوي العاشرة مساء في افتتاح دور المجموعات بكأس أمم افريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.