شكرا لقرائتكم ندى بسيونى:"صباح الانتصارات.. صباح فرحة للقلوب الطيبه توكلنا علي الله"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت الفنانة ندى بسيونى رسالة دعم لمنتخب مصر قبل ساعات من مواجهة زيمبابوى فى إفتتاح كأس الامم الافريقية 2019

وكتبت ندى بسيونى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "صباح الانتصارات ..صباح فرحه للقلوب الطيبه توكلنا علي الله"

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صباح الانتصارات ..صباح فرحه للقلوب الطيبه ♥♥

توكلنا علي الله

#كأسالأممالأفريقية 2019

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