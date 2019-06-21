الخطيب يدعم المنتخب الوطنى أمام زيمبابوي من المقصورة الرئيسية...

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جدة - عمرو شويل يحضر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مباراة المنتخب الوطنى وزيمبابوي من المقصورة الرئيسة لاستاد القاهرة خلال إفتتاح بطولة كاس الامم الافريقية 2019 التى تنظمها مصر ، وذلك تلبية لدعوة الاتحاد الأفريقي الكاف الذى اختاره وعدد من نجوم القارة السمراء سفراء للبطولة.
كان كاف اختار 7 سفراء لبطولة كاس الأمم الافريقية وهم محمود الخطيب و الجزائرى رابح ماجر ، والكاميرونى صامول ايتو ، والثنائى الأيفوارى يايا توريه ، وديديه دروجبا ، والنيجيرى نوانكو كانو والسنغالى الحاج ضيوف.
تقام مباراة الافتتاح بين منتخب مصر و زيمبابوى فى العاشرة من مساء اليوم ، ويسبقها افتتاح البطولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وضيوفه فى مقدمتهم السويسرى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" و شريك الحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي كما يحضر الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء .. ورئيس اللجنة العليا للبطولة والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزراء الحكومة المصرية.
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