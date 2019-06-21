الأوروغواي تفوت فرصة بلوغ ربع نهائي كوبا أمريكا بالتعادل مع اليابان

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فوت منتخب الأوروغواي فرصة بلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة كوبا أميركا 2019 في كرة القدم بسقوطه الخميس في فخ التعادل 2-2 مع اليابان المشاركة ببطاقة دعوة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

ورفعت الأوروغواي رصيدها الى 4 نقاط بعد فوزها الساحق على الإكوادور برباعية نظيفة في الجولة الاولى، في حين كسب المنتخب الياباني نقطته الأولى في المسابقة وحافظ على آماله في تخطي الدور الأول حيث تنتظره مباراة ضد الإكوادور في الجولة الثالثة الختامية علما بانه تعرض لخسارة قاسية في الجولة الأولى ضد تشيلي بأربعة أهداف نظيفة.

وتخلف المنتخب الأميركي الجنوبي مرتين لكنه نجح في الخروج بنقطة وضعته في الصدارة مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة تشيلي حاملة اللقب في النسختين الماضيتين مع الاكوادور في هذه الجولة والمقررة مساء اليوم الجمعة.

وأسف مهاجم منتخب الأوروغواي وبرشلونة الإسباني لويس سواريز لاكتفاء فريقه بنقطة واحدة بقوله "لقد خرجنا بالتعادل لكننا خلقنا الفرص الأفضل في المباراة وبالتالي نشعر بالمرارة".

وكان المنتخب الياباني تغلب على الأوروغواي 4-3 في مباراة ودية في سايتاما في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. لكن المنتخب الأميركي الجنوبي دخل المباراة مرشحا للفوز قياسا بأدائه في المباراة الأولى ضد الإكوادور التي سحقها برباعية نظيفة، في حين يشارك المنتخب الياباني بتشكيلة جلها من الوجوه الشابة استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية التي يستضيفها العام المقبل.

وبعد ان تميز لاعبوه بعدم الفعالية أمام المرمى ضد تشيلي، أجرى مدرب اليابان هاجيمي مورياسو تغييرات على تشكيلته الأساسية من خلال اشراكه مهاجم ليستر سيتي الإنكليزي السابق شينجي أوكازاكي الى جاني هيروكي اكي على حساب اياسي اويدا وتاكيفوسا كوبو.

واستهلت الاوروغواي المباراة بالضغط على مرمى اليابان وسدد سواريز كرة ساقطة من منتصف الملعب لمست العارضة.

وبعد لعبة مشتركة رائعة بين سواريز ومهاجم باريس سان جرمان الفرنسي إدينسون كافاني والقائد المدافع دييغو غودين المرشح للانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي بعدما قرر ترك فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، وصلت الكرة الى الأول داخل المنطقة لكنه سددها ضعيفة بين يدي الحارس الياباني ايجي كاواشيما (12).

ورد المنتخب الياباني بكرة رأسية لناوميشي اويدا لكن حارس الأوروغواي وغلطة سراي التركي فرناندو موسليرا سيطر عليها بسهولة (16).

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وتقدم المنتخب الياباني عندما تلقى كوجي ميوشي كرة أمامية طويلة فسار بها قبل ان يسددها في الشباك الأوروغويانية من زاوية ضيقة (25).

-جدل تقنية الفيديو-

بيد ان المنتخب الآسيوي لم ينعم طويلا يهدف التقدم لان الحكم الكولومبي أندريس روخاس وبعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر)، احتسب ركلة جزاء لصالح الأوروغواي بعد احتكاك بسيط بين كافاني وأويدا داخل المنطقة، فانبرى لها سواريز مدركا التعادل (32).

وعزز سواريز صدارته لائحة الهدافين التاريخيين للأوروغواي بعدما سجله هدفه الـ58 بفارق 11 هدفا أمام كافاني.

وكاد كافاني الذي سجل باكورة اهدافه في البطولة القارية في أربع مشاركات في المباراة الاولى ضد الاكوادور، يمنح التقدم لمنتخب بلاده لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة (35).

وفي مطلع الشوط الثاني احتج افراد المنتخب الياباني لعدم لجوء الحكم الى تقنية المساعدة بالفيديو بعد عرقلة ناكاجيما من قبل جيوفاني غونزاليز داخل المنطقة.

واهدر كافاني انفرادا بالحارس الياباني في الدقيقة 54 ليدفع منتخب بلاده الثمن في الهجمة المرتدة التالية عندما تقدم المنتخب الاسيوي مجددا عن طريق ميوجي اثر هجمة مرتدة سريعة وخروج خاطىء لحارس الاوروغواي موسليرا (59).

وردت الأوروغواي برأسية لخوسيه خيمينيز اثر ركلة ركنية (66).

وضغط المنتخب الأوروغوياني في آواخر المباراة سعيا للخروج فائزا وضمان بطاقة التأهل، وردت العارضة تسديدة لسواريز (81) دون أن تتغير النتيجة.

شاهد ملخص مباراة الأوروغواي واليابان