انتهاء الدورة الدولية لمدربي الكرة الطائرة

اختتمت الدورة الدولية لمدربي الكرة الطائرة فعالياتها، مساء أمس، والتي أقيمت بحضور ٧٣ مدربا ومدربة خلال الفترة مِن ١٥ الي ١٩ يونيه ٢٠١٩. وقال شريف الشمرلي، عضو لجنة المدربين الدولية، إن الدورة أقيمت بمشاركة المحاضر الدولي الدكتور عاطف رشاد، وافتتحها أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري للكرة الطائرة وأقيمت الدراسة في المركز الأوليمبي في المعادي. عاطف رشاد، وافتتحها أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري للكرة الطائرة وأقيمت الدراسة في المركز الأوليمبي في المعادي. وأضاف الشمرلي أنه تم تكريم محمد الحسيني لاعب نادي الزمالك ونادي الجيش والنادي الاهلي والمنتخب المصري سابقا كأحسن دارس في الدورة. تم تكريم أشرف أبو الحسن كابتن نادي الزمالك وكابتن المنتخب المصري السابق وإكرامي عبد العزيز مدرب ناشئات أصحاب الجياد كأحسن أداء في امتحان العملي ونهلة سامح كابتن نادي الأهلي والمنتخب المصري للآنسات كأحسن دارسة.

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